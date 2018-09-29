بعد انضمام ناديين بحريني وكويتي.. الجماهير: دورينا على خُطى البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

أشادت الجماهير السعودية بفكرة مشاركة أندية من خارج المملكة في منافسات بطولة دوري المحترفين الموسم الرياضي المقبل، وأكدوا أنها خطوة للسير على خُطى البريميرليج الذي يضم أندية من أيرلندا وويلز.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف، نواف التمياط، قد أعلن عن مشاركة فريق المحرق البحريني وآخر كويتي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مقعد آخر لفريق إماراتي، وذلك وفقًا لإجراءات الدوري الخاصة بهم.

ودشنت الجماهير هاشتاقاً يحمل اسم ناديين بحريني وكويتي في دورينا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قليل، نظرًا للتفاعل الكبير معه.

وقال مثيب المطرفي: “هناك خطوات لجعل الدوري السعودي أكثر شمولية لمنطقة الخليج باسم الدوري الخليجي للمحترفين، كما حدث مع أندية ايرلندا وويلز وانضمامهم إلى الدوري الانجليزي الممتاز، خطوة ممتازة في لم الشمل لكنها قد تظلم المواهب السعودية وأندية الدرجة الأولى”.

وكتب عيسى بن سالم: “للتوضيح هناك 7 أندية ويلزية تلعب في البطولات الإنجليزية بمختلف الدرجات وهي سوانسي سيتي – كارديف سيتي – ريكسهام -نيوبورت كاونتي – مارثير – باي كولين”.

وعلق آخر قائلًا: “رؤية أهل الاختصاص تختلف.. خاصة بعد ما أصبح لدينا دوري من شدة قوته أنك تتابع جميع المباريات وليس كالسابق تتابع مباريات 3 إلى 4 فرق شكرا للقائمين على ذلك و على رأسهم تركي ال الشيخ فقد امتعوا المشاهد العربي في الدوري السعودي”.

وتابع ميرساو: “توقعاتي في قادم السنوات .. الأندية البحرينية والكويتية ستنضم جميعاً في الدوري السعودي وسيتغير مسمى الدوري إلى الدوري الخليجي الممتاز كما حدث تماماً في الدوري الانجليزي عندما انضمت الاندية الايرلندية والويلزية والاسكتلندية الى الدوري الإنجليزي”.

وأضاف أحمد النجمي: “اللي مستغربين الفكرة ترى الدوري الانجليزي فيه سبعة أندية ويلزية تلعب مع أنه في دوري ويلزي ومنها (كارديف سيتي و سوانزي سيتي)”، وكتب متعب السعيدي: “معالي المستشار تركي آل الشيخ يقطف لنا من كل بستان زهرة ليكتمل جمال دورينا”.