بعد تجاهل العالم لقطر: الدوحة مصممة على استراتيجية يائسة

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن النصيحة لم تعد تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة.

وأضاف قرقاش: أزمة قطر اختفت كليا من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر، سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة.

يذكر أن الدوحة قد أنفقت الملايين لتحريك المجتمع الدولي لمساندتها إلا أن هذه الأموال ذهبت هباء منثورًا ولا تزال قطر تعاني العزلة والركود الاقتصادي منذ أن قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات معها بسبب دعمها للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية وفتح أبوابها لقادة التنظيمات الإرهابية المدرجين على قوائم الإرهاب.