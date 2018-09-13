بعد تجربة طويلة.. واتساب يُهدي هذه الميزة لمُشرفي مجموعات الدردشة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

قدم تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزته الجديدة الخاصة بمديري مجموعات الدردشة “القروبات”، والتي تقدم صلاحيات غير معتادة في الوقت الحالي لهم.

وحسب ما جاء في موقع فيرست بوست، فإن واتساب أطلق بشكل رسمي ميزة جديدة تمنح مديري القروبات الحق في تحديد هوية الأشخاص الذين لديهم الحق في الإرسال، وهو الأمر الذي يأتي لأول مرة في التطبيق الشهير.

وتتوفر هذه الميزة على التطبيق بنسختيه العاملتين على منصة أندرويد بالإصدار 2.18.267، أو منصة iOS التابعة لهواتف أبل أيفون بإصدار 2.18.91.

وتُمكّن هذه الميزة المشرف من تحديد الأشخاص الذين يكون بمقدورهم الإرسال في الدردشة الجماعية، ويكون هذا الأمر ميزة دائمة في أيدي المشرفين أو المسؤولين عن المجموعة.

وبهذه الطريقة يضمن المشرفين عدم إرسال المشاركين في القروبات أي مواد تفاعلية أو نصوص في المجموعة، وهي إحدى الميزات التي عكف واتساب على إضافتها وتجربتها لفترات طويلة قبل إصدارها بشكل رسمي.

وتأتي تلك الميزة ضمن مجموعة من الأمور التي أضافها التطبيق المتخصص في الدردشة خلال الفترة الأخيرة، والتي منحت مسؤولي القروبات صلاحيات واسعة على مستوى التحكم في الأنشطة الخاصة بالمشاركين بشكل مستمر.