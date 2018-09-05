بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .. كراني: زخات بردية ورياح هابطة قادمة

المواطن - الرياض

بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من طقس غير مستقر على بعض المناطق، توقع خبير الأرصاد والطقس حسن كراني مزيدًا من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها.

وأوضح كراني في تغريدة له عبر “تويتر” أن الحالة ستكون أيضًا على مناطق جازان وسواحلها وأبها وخميس عسير والباحة ومنطقة المدينة المنورة وحتى جنوب تبوك نتيجة إستمرار تحرك الفاصل المداري شمالًا، متابعًا أن السيول واردة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس هطولًا للامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة ستكون على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن نسبة الرطوبة تزداد خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.