بعد تحطم مروحيته.. وزير الحرس الوطني يطمئن على الطيار آل الشيخ

المواطن - الرياض

زار صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم الاثنين، الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ من منسوبي هيئة الطيران بوزارة الحرس الوطني، والذي يتلقى العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بمدينة الرياض، إثر إصابته أثناء التدريب التحويلي على الطائرة العمودية طراز AH6i في مطار خشم العان بالرياض .

وكان في استقبال وزير الحرس الوطني لدى وصوله المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، حيث اطمأن سموه على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها، متمنياً له الشفاء العاجل.

من جانبهم عبر ذوو المصاب عن شكرهم وامتنانهم لوزير الحرس الوطني على زيارته ومشاعره الطيبة التي لها الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله.

من جانب آخر زار سمو وزير الحرس الوطني مركز المحاكاة السريرية بوحدة العناية المركزة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، والذي تم إنشاؤه حديثاً ، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في المركز ، مستمعاً إلى شرح مفصل لما يحتويه من غرف عمليات ووسائل التدريب للأطباء والفريق الطبي المساعد ، وما يمثله من إضافة تقنية وعلمية متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين ، وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة .

وأشاد سمو وزير الحرس الوطني بما يتمتع به المركز من قدرات وإمكانات وطنية وفقاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي ستسهم بإذن الله في رفع مستوى الجودة والتميز في الخدمات الطبية.