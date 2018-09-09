بعد تداول مقطع ذبح الضبع والنيص.. الحياة الفطرية تتفاعل

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر مجموعة من الشباب يصطادون حيوانات الضبع والضب المهددة بالانقراض ويقومون بسلخها.

وأصدرت الهیئة السعودية للحياة الفطرية بیاناً للتعقیب على ما تم تداوله خلال الیومین الماضیین، من صور لأشخاص يصطادون حیوانات “الضبع” والنیص” ويقومون بذبحها وسلخها.

وقالت الهیئة إنها وبكل أسف اطلعت على ما يتم تداوله من مقاطع وصور، يظهر فیها أشخاص يقومون بقتل حیوانات فطرية، مؤكدة أن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وإدراك لأهمیة هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البیئي.

وأضافت الحياة الفطرية أنها قامت بإبلاغ الجهات المعنیة لاتخاذ الإجراءات النظامیة بحقهم، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من تفاعل مع المقاطع أو قام بالإبلاغ عنها.