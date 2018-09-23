بعد تعليق الصرافات .. عندكم فلوس باقي فيها ؟؟

المواطن - الرياض

كشف تعليق الصرافات لعدة ساعات اليوم أن الكثير من المواطنين لا يحملون أموالاً نقدية ويلجأون إلى التعامل الإلكتروني بشكل كثيف.

وبالرغم من نزول رواتب موظفي الدولة منذ فترة طويلة إلا أن العطل الذي أصاب أجهزة الصراف الآلي اليوم كشف أن لدينا العديد من الموظفين يحتفظون بجزء من رواتبهم في الصرافات ولا يقومون بسحب راتبهم دفعة واحدة عند نزوله في حساباتهم.

وعلى موقع تويتر تصدر وسم تعليق الصرافات الترند السعودي وتضمن العديد من التغريدات التي تصف العطل المؤقت وكيف تعاملوا معه فيما انبرى البعض لتوجيه النصائح لتفادي عدم تعطل عملية السحب من الصرافات.

راندا مرزوق قالت : “الصرافات التي تعطلت فقط هي صرافات مدى لكن إذا سحبت من نفس البنك الذي يوجه به حسابك تقدر تسحب فلوس عادي”.

أما سامي المالك فقد استغل فرصة تعليق الصرافات للتذكير بالفقراء ومدى حاجتهم للمال بقوله:” مجرد تعطلت الصرافات البعض غضب.. فما بالكم بالفقراء اللي ما يملكون قوت يومهم في كل الأيام الله يفرج على كل مسلم ويرزقه”.

بدوره قال علي التميمي:”اللي يواجه مشكلة في الصرف اصرف ببطاقتك التابعة لبنكك أنا واجهت مشكلة ومررت بعشرة صرافات ما صرف معي إلا بنكي”.

يذكر أن شبكة المدفوعات “مدى” كشفت عن أسباب انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني هذا الصباح.

وأوضحت الشبكة أن أسباب ذلك تعود لاندلاع حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي.

وأضافت “مدى” أنه قد تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي.

وقالت الشبكة في بيان لها، إنه سيتم إعادة الخدمة تدريجياً؛ لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات.

وكان نظام “مدى” الرابط بين نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي والبنوك، قد تعطل صباح اليوم؛ فيما تعثرت مشتريات العديد عبر نقاط البيع، وتعذّر سحب المبالغ المالية من صرافات البنوك.

وتربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفّذة بواسطتها، إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة.