بعد تعليق الواتساب .. عطل في إنستجرام

المواطن - الرياض

بعد العطل الذي ضرب تطبيق واتساب صباح اليوم الثلاثاء، تعرض تطبيق إنستجرام أيضًا إلى عطل مفاجئ بدون سبب.

وقبل قليل تسبب عطل في تطبيق واتساب في إيقاف التطبيق في أنحاء العالم.

وبسبب العطل انقطع التراسل على واتساب بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل سواء أندرويد أو iOS.

وفوجئ الملايين حول العالم بأنهم لا يمكنهم إرسال أو استقبال رسائل على الواتساب.

وعاد واتساب إلى العمل بعد دقائق من العطل، فيما لم يتضح بعدُ الأسباب.