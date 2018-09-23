بعد توجيه الملك .. النقد تعلن تمديد إجازة اليوم الوطني للبنوك

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تمديد إجازة اليوم الوطني الـ88 حتى يوم غد الاثنين.

وقالت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم الأحد إنه إشارة إلى التوجيه الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة الموجه للمؤسسات المالية التي تشرف عليها الخاص بإجازة اليوم الوطني للعام 1440؛ فقد تقرر الآتي:

يكون يوم الاثنين 1440/1/14 الموافق 2018/9/24 إجازة رسمية لجميع المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة. مع التأكيد على البنوك والمصارف الاستمرار بفتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.