بعد ثلاثية الرائد .. 10 آلاف ريال هدية للهلاليين

المواطن - محمد سمعه

قرر الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، مكافأة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ماليًّا بعد الفوز على الرائد بثلاثية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد بن فيصل بعد نهاية المباراة: نجومنا يستحقون مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب.. والقادم أجمل.

وكان الهلال حقق فوزه الثاني بفضل أهداف كل من الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإماراتي عمر عبدالرحمن والبرازيلي كارلوس إدواردو.

تولى محمد بن فيصل رئاسة نادي الهلال خلفًا للنجم سامي الجابر والذي عُين مستشارًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.

وكان الهلال فاز في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الفيحاء بهدف دون رد.