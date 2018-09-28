بعد دعمه لـ المغرب.. عزيز بوحدوز يشكر آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن وأسود الأطلسي، عزيز بوحدوز، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عبر مقطع فيديو قصير.

ونشر نادي الباطن، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجم الفريق الأول لكرة القدم، عزيز بوحدوز، وهو يشكر تركي آل الشيخ لدعمه المغرب من أجل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأعلن تركي آل الشيخ عن دعمه للمغرب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الإفريقية بدلًا من الكاميرون”.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته على “تويتر”، قائلًا: “كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قد سحب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون؛ لاستياء مسؤوليه من البنية التحتية، لتقترب المغرب من تنظيم المسابقة القارية.