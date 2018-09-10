بعد زيادة الحوادث المرورية .. إغلاق دوار السنابل في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

رأس محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة في مقر صالة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع مجلس التنسيق المروري بالمحافظة، بحضور رئيس المجلس المقدم إبراهيم بن أحمد البناوي وأعضاء اللجنة والأهالي , وذلك للاطلاع على الحركة المرورية في المحافظة.

وأوضح المحافظ في بداية الاجتماع أن المجلس المروري يعنى بمهام عدة من أبرزها إعداد الخطط والبرامج المرورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من حوادث المرور، وضمان السلامة لمستخدمي الطريق، والعمل على تحسين مستوى ومتطلبات حركة المرور، ومعالجة ما يرد إلى المجلس من ملاحظات مرورية، والمشاركة في دراسة مشروعات الطرق، فضلاً عن استقبال مطالب المواطنين والجهات الحكومية، فيما يتعلق بالنواحي المرورية.

ودعا أعضاء اللجنة المرورية إلى إعادة النظر في تنفيذ بعض الشوارع المحورية والطرقات داخل المحافظة وخارجها.

وأشار إلى أن بعض الشوارع والطرقات داخل المحافظة وخارجها تسببت بعدد من الحوادث المرورية، مؤكدًا على أن هذه الشوارع ستخضع للدراسة، فيما سيتم تنفيذها وفق المواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس المروري اتفقوا على دراسة طريق محايل ـ بارق ـ شارع الربوع من قبل مكتب هندسي متخصص في السلامة المرورية بالتنسيق مع البلدية.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق دوار السنابل المؤدي لأحياء الحيلة وإنشاء رصيف مع إزالة الدوار بالكامل، إضافة لإنشاء ممرات مشاة من الإنترلوك وإنشاء حواجز حديدية بالجزيرة الوسطية التي تقع مقابل الأسواق التجارية ، مبينًا أن اللجنة تسعى للحد من كثرة الحوادث المرورية وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن سلامة مستخدمي تلك الطرق.

بعد ذلك قام المحافظ وأعضاء اللجنة المرورية والأهالي ومدراء الإدارات الحكومية والأمنية بجولة على المحافظة شملت الطريق المؤدي إلى كوبري المصبح شمال المحافظة، طريق الصناعية، دوار السنابل، الحزام الدائري طريق الحيلة جنوب المحافظة.