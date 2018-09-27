بعد زيارته في نيويورك.. آل الشيخ يشكر وزير الخارجية الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ الشكر إلى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب تركي آل الشيخ على “تويتر”: “غمرني سمو الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة كريمة يطمئن فيها على صحتي … نبل سموه وكرم أخلاقه لا يستغرب فأبناء زايد يرحمه الله نتعلم منهم كل خلق كريم”.

ونشرت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لزيارة وزير الخارجية عبد الله بن زايد لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وأكدت أنها لقطة أشقاء، تعكس عمق العلاقة والمحبة الكبيرة التي تربط أبناء البلدين.

ويتواجد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ في نيويورك حاليًا، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

لقطة أشقاء.. #عبدالله_بن_زايد يطمئن على صحة تركي آل الشيخ..

صورة تعكس عمق العلاقة والمحبة الكبيرة التي تربط أبناء البلدين #السعودية_الإمارات#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/lG5BoAYwk1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2018