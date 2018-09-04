بعد سبه بلفظ خارج.. الرئيس الفلبيني يعتذر لأوباما

المواطن - متابعة

قدم الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، اعتذاره للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بعدما كال له الشتائم قبل عامين.

وكان دوتيرتي قد كال الشتائم لأوباما عام 2016، ووصفه بأنه “ابن عاهرة”، متسببًا بتدهور جديد للتحالف التاريخي بين بلديهما.

وكان الرئيس الفلبيني يرد على انتقادات متواصلة من إدارة الرئيس الأميركي السابق لحربه على المخدرات، التي أثارت غضبًا وتنديدًا دوليين.

وقال الرئيس الفلبيني: إن علاقة بلاده مع أميركا تحسنت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه “صديق جيد يتكلم لغتي”.

وقال دوتيرتي في خطاب أمام عمال فلبينيين أثناء زيارته لإسرائيل: “سيكون من المناسب أيضًا أن أقول هذه المرة للسيد أوباما إنك الآن متحضر.. وآسف للتفوه بتلك الكلمات”.