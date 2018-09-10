بعد صيد النيص والضبع .. مقطع صادم لذبح عشرات الطيور

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر مجموعة من الشباب يقومون باصطياد الطيور النادرة وذبحها باستخدام الشباك المحظور استخدامها في الصيد، وذلك بعد ساعات قليلة من تداول مقاطع صيد النيص والضبع.

وظهر خلال المقطع المتداول، مجموعة من الشباب العابثين في منطقة صحراوية، بحوزتهم شباك ممتلئة بالطيور الحية، ويقومون بذبحها واحداً تلو الآخر بعد اصطيادها.

وطالب متداولو المقطع بتدخل الجهات المعنية، لوقف تلك الممارسات التي تهدد الحياة البرية وتخل بالتوازن البيئي، وتسبب انقراض الكثير من الحيوانات النادرة والمهاجرة في مثل هذه الأوقات من العام.

والغريب والمثير للجدل أن هذا المقطع تم تداوله، بعد ساعات من تداول، مقطع صادم لأشخاص يقومون بقتل حيوان النيص والضبع وسلخهما في رحلة برية.

وعلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بقولها إنها تابعت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت في اليومين الماضيين، التي تُظهر أشخاصاً يصطادون حيوانات النيص والضبع ويذبحونها ويسلخونها.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته إنها وبكل أسف اطلعت على ما يتم تداوله من مقاطع وصور، يظهر فيها أشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية، مؤكدةً أن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وإدراك لأهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي.

وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من تفاعل مع المقاطع أو قام بالإبلاغ عنها.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “المواطن“، التحقق من توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول.