بعد طرد بوتيا .. الهلاليون يحتجون ويُطالبون بالإنصاف

المواطن - محمد سمعه

رفعت إدارة نادي الهلال- قبل قليل احتجاجًا رسميًّا على حكم مباراة الرائد، وذلك بعد طرده للمدافع الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الهلال في لقاء الرائد.

وذكر فهد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال، أن الإدارة الهلالية رفعت احتجاجًا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد طرد بوتيا بالبطاقة الصفراء الثانية غير الصحيحة على حد وصف نادي الهلال.

وكتب فهد الرائد قائلًا: رفعت الإدارة قبل قليل احتجاجًا رسميًّا على حكم المباراة بشأن عدم صحة الكرت الأصفر الثاني للاعب بوتيا والذي خرج على إثره بالبطاقة الحمراء وكلنا ثقة في الاتحاد السعودي بتصحيح القرار وإنصافنا وفق النظام.

وكان الهلال هزم الرائد بثلاثية مقابل هدف.