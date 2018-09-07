بعد عجزها عن الكتابة.. صحفية بريطانية تنتحر شنقًا

المواطن - لندن

شنقت كاتبة صحفية بريطانية نفسها، بعد أن أصيبت بحالة عصبية جعلتها غير قادرة على الكتابة، بحسب ما كشفت التحقيقات بشأن الواقعة.

وكانت الكاتبة البريطانية كاثرين بيريت كلارك البالغة من العمر 53 عاماً تكتب في مجال المقالات العسكرية وعرفت باسم “كيت”، ولها سجل حافل في هذا الإطار في المجالات المختصة، لكنها منذ عام 2014 بدأت تعاني اضطرابًا في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة.

وتم تشخيص حالتها بمتلازمة “التعب المزمن”، وهو اضطراب معقد من التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية كامنة، وتعرف أيضًا بالتهاب الدماغ النخاعي، بحسب “العربية”.

وفي 19 مارس عُثر على الكاتبة كاثرين بيريت ميتة بعد أن شنقت نفسها في منزلها في مدينة بلاكبول البريطانية.