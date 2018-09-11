بعد عودة خالد البلطان .. الفراج: شكله موسم تاريخي .. شعللتها يا أبو ناصر

المواطن - محمد سمعه

أصر الإعلامي وليد الفراج على أن الموسم الحالي في الكرة السعودية سيكون ناريًّا وتاريخيًّا، خاصة بعد قرار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بتكليف خالد البلطان برئاسة نادي الشباب.

وقال وليد الفراج عقب تعيين البلطان: شكله موسم تاريخي.. تعاقدات ونجوم وجمهور ورؤساء من العيار الثقيل.. شعللتها يا أبو ناصر.

وسيتولى خالد البلطان رئاسة نادي الشباب لمدة عام واحد، بعد استقالة أحمد العقيل.

وكان أحمد العقيل تقدم بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ بعد قبوله استقالته، مضيفًا أنه ابن من أبناء الشباب ودائمًا سيكون بخدمته.

سيواجه الشباب، فريق الفيحاء في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل.