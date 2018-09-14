بعد عودته من أسياد جاكرتا متوجًا بالذهب .. الدهامي يكشف النقاب عن بطولة دولية خاصة لقفز الحواجز

المواطن - الرياض

كشف الفارس السعودي رمزي الدهامي، عن نيته تنظيم أول بطولة تأهيلية لكأس العالم منذ ثلاث سنوات في قفز الحواجز، والتي ستحتضنها المملكة هذه المرة بطريقة مختلفة.

وقال الدهامي: إن البطولة تهدف إلى نشر ثقافة استضافة البطولات الدولية وتوضيح الارتباط الوثيق بين الفروسية وتاريخ الدولة السعودية التي تأسست على ظهر هذه الخيل، كما أوضح أنه سيحضر البطولة عدد من فرسان العالم والمحكمين المعتمدين أما من ناحية التجهيزات اللوجستية فقد كشف الدهامي أن العمل بدأ منذ أكثر من 3 سنوات على بناء المكان والذي سيصبح في المستقبل مركزًا متكاملًا وأكاديمية لتعليم الأطفال لرياضة الفروسية ومستشفى متخصص للخيل.

الدهامي الذي عاد لتوه بالذهبية والبرونزية من الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا يقول: إن بدايته الحقيقة كانت عام 1990، كما كانت مشاركته الأولى الرسمية عام 1991 عندما تأسس الاتحاد السعودي للفروسية، حيث شارك بخيول معارة وتمكن من تحقيق الميدالية الذهبية في السباق الفردي.

تجدر الإشارة إلى أن الفارس السعودي رمزي الدهامي قد حقق أكثر من 40 بطولة محلية وعربية وعالمية ويعود اليوم إلى وطنه بكل هذه الخبرات المتراكمة ليفيد منها وطنه ورياضته المفضلة التي ارتبطت بوجدانه طول حياته وكان، الدهامي قد أهدى فوز جاكرتا الأخير للقيادة الحكيمة، وشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي قام بتهنئته بمناسبة ذلك الفوز.