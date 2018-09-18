بعد فاجعة طفل سيهات.. التعليم تناقش توفير بيئة آمنة للطلاب

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزير التعليم عقد صباح الْيَوْم اجتماعاً طارئاً شارك فيه بعض مسؤولي الوزارة لمناقشة موضوع السلامة في مدارس التعليم العام بعد حادثة وفاة طالب في حافلة نقل خاص في الأحساء قبل يومين.

وناقش الاجتماع مسؤولية كل من الوزارة والمدرسة والمرور وهيئة النقل العام ومسؤولية أولياء الأمور في ضمان بيئة آمنة وسليمة من الأخطار لأبنائنا وبناتنا في مدارس التعليم العام.

وأضاف العصيمي، عبر حسابه الرسمي، أنه سوف يصدر الْيَوْم بيانٌ تفصيليٌ بمضمون ما توصل إليه الاجتماع.

يذكر أن مكتب التعلیم بمحافظة القطیف شكل لجنة للتحقیق في وفاة الطالب المرحلة الابتدائیة عبدالعزيز المسلم، الذي توفي بعدما نسیه السائق في الحافلة المدرسیة بمحافظة سیھات، أثناء توجھه إلى المدرسة، متأثراً بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وضمت اللجنة مساعد الشؤون التعلیمیة بمكتب تعلیم القطیف ورئیس وحدة القضايا بالمكتب، إلى جانب رئیس شعبة القیادة المدرسیة.

وكان الطالب المتوفى قدم نام في الحافلة المدرسیة قبل أن تتوقف أمام مدرسته “ابن خلدون”، ولم ينتبه له السائق، فلاحظت المدرسة غیابه وبعثت برسالة لولي أمره تستفسر عن سبب الغیاب، لیُكتشف لاحقاً وجوده داخل الحافلة، ويتم نقله إلى المستشفى، لیلقى حتفه بعد ذلك.