بعد قليل.. انطلاق مؤتمر سكني الدفعة التاسعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان عن انطلاق المؤتمر الخاص بإعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة التاسعة، بعد قليل.

وكات وزارة الإسكان، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج سكني وذلك بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية، كما شهد الإعلان إطلاق خيار “البناء الذاتي” للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة.

وكشفت الوزارة، حينها، عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة الثامنة، 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و10326 أرضًا سكنية مجانية، ليصل إجمالي الخيارات السكنية التي تمّ الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق المستفيدة من الدفعة الثامنة وذلك بمجموع 13135 وحدة سكنية وقرضًا عقاريًا وأرضًا سكنية، تلتها منطقة جازان بـ 4526 قرضًا عقاريًا وأرضًا سكنية، ثم منطقة القصيم بعدد 3882 قرضًا عقاريًا وأرضًا سكنية، تلتها الرياض بـ2190 قرضًا عقاريًا، ومنطقة عسير 1233 قرضًا عقاريًا وأرضًا سكنية، والمنطقة الشرقية بـ 1014 قرضًا عقاريًا، والمدينة المنورة بعدد 706 قروض عقارية، وتبوك 481 قرضًا عقاريًا وأرضًا سكنية، ونجران 311 قرضًا عقاريًا، وحائل 308 قروض عقارية، الحدود الشمالية 234 قرضًا عقاريًا، الجوف 228 قرضًا عقاريًا، الباحة 162 قرضًا عقاريًا.