بعد مباراة أحد ضد الأهلي .. النفيعي يُكافئ اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

تكفل رئيس مجلس إدارة الراقي، ماجد النفيعي، بمكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد فوزه في مباراة أحد ضد الأهلي بالجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر رئيس مجلس إدارة الراقي، ماجد النفيعي، صرف مكافأة الفوز الخاصة بمباراة أحد ضد الأهلي عقب نهاية التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، لتحفيز اللاعبين على مواصلة تقديم أداء جيد خلال المباريات القادمة.

ويأمل ماجد النفيعي أن تكون مباراة أحد ضد الأهلي في الجولة الثانية، بمثابة انطلاقة قوية للفريق الأول لكرة القدم بالراقي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، مباراة أحد ضد الأهلي لصالحه بهدفين دون رد، سجلهم الدبابة البشرية دجانيني تافاريس في الدقيقة 35، والبديل المتألق مهند عسيري في الدقيقة 73.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، أول ثلاث نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد مباراة أحد ضد الأهلي بالجولة الثانية، حيث تعادل إيجابيًا مع التعاون في الجولة الماضية.

وبعد مباراة أحد ضد الأهلي في الجولة الثانية، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده لـ4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباريات الجولة بالكامل.