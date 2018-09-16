بعد مباراة الاتحاد ضد القادسية .. 3 أرقام سلبية تُلاحق العميد

المواطن - مروة نبيل

تسببت مباراة الاتحاد ضد القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لعدد من الأرقام السلبية في المسابقة المحلية.

وانتهت مباراة الاتحاد ضد القادسية في الجولة الثانية، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثلاثة أهداف دون رد، سجلها؛ إلتون جوزيه في الدقيقة الرابعة، جورجينيو في الدقيقة 64، واختتم أهداف الفريق القدساوي بيسمارك فيريرا في الدقيقة 81.

وتُعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الجولة الثانية، هي المواجهة الأولى التي يخسرها الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أمام نظيره القدساوي في الدوري السعودي للمحترفين، الذي انطلق في عام 2008.

ولعب الاتحاد ضد القادسية 12 مباراة من قبل في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 6 لقاءات، وتُعد مباراة أمس هي الأولى التي يُهزم فيها النمور.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر 12 مواجهة خاضها في جميع المسابقات، والتي كان آخرها مباراة الاتحاد ضد القادسية في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى العميد، 3 أهداف على الأقل في 5 من آخر 7 مواجهات خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث استقبل 20 هدفًا بمعدل 2.8 هدفًا في المباراة الواحدة، وكان آخرها مباراة الاتحاد ضد القادسية الأخيرة، التي اهتزت مرماه بثلاثية.

وبعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الجولة الثانية، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يحتل الفريق القدساوي المركز الرابع برصيد 4 نقاط.