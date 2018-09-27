بعد مباراة الاتحاد والوحدة .. رقم سلبي يُلاحق العميد

المواطن - مروة نبيل

فشل العميد في خطف نقاط مباراة الاتحاد والوحدة، التي أُقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ليكتفي بنقطة واحدة من التعادل مع فرسان مكة.

وانتهت مباراة الاتحاد والوحدة ضمن الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للعميد عبدالعزيز العرياني وكارلوس فيلانويفا، وأحرز أهداف فرسان مكة إيمري كولاك وريناتو شافيز.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن العميد حقق رقمًا سلبيًّا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تلقى هدفًا من تسديدة في مباراة الاتحاد والوحدة بالجولة الرابعة.

وأوضحت “أوبتا” أن تقريبًا نصف التسديدات على المرمى التي تعرض لها العميد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم سكنت مرماه، حيث استقبل 10 أهداف من 22 تسديدة، وكان آخرها مباراة الاتحاد والوحدة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعميد على الصعيد الدفاعي في منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث اهتزت شباكه بـ11 هدفًا خلال 4 مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان آخر مباراة الاتحاد والوحدة بعدما اهتزت شباكه بثنائية.

وبعد مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الرابعة، حصد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أول نقطة له في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما أصبح رصيد فرسان مكة 8 نقاط.