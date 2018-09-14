بعد مباراة الاتفاق ضد الباطن .. فارس الدهناء الأكثر تسجيلًا في 2018

المواطن - مروة نبيل

افتتحت منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباراة الاتفاق ضد الباطن على إستاد الأمير محمد بن فهد، ونجح فارس الدهناء في الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وبعد مباراة الاتفاق ضد الباطن في الجولة الثانية، رفع الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء عدد أهدافه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال عام 2018 لـ23 هدفًا، ليكون الفريق الأكثر تهديفًا في المسابقة المحلية.

وافتتح كريستيان غوانكا التسجيل في مباراة الاتفاق ضد الباطن في الدقيقة 43، وسجل فارس الدهناء هدفين في الشوط الثاني عن طريق حسن الحبيب وفخر الدين بن يوسف، فيما سجل للفريق السماوي عزيز بوحدوز وحسن شراحيلي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء رصيده إلى 4 نقاط بعد مباراة الاتفاق ضد الباطن في الجولة الثانية، ليتصدر مؤقتًا جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق السماوي عند نقطة واحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء لمواجهة الفيحاء في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأمل الجماهير أن تكون مباراة الاتفاق ضد الباطن في الجولة الثانية، بداية لسلسلة انتصارات.

وتُمني جماهير فارس الدهناء النفس بالمنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو البقاء في المراكز المتقدمة، خاصة أن الفريق يتألق بشكل لافت منذ الموسم الماضي وحتى مباراة الاتفاق ضد الباطن الأخيرة.