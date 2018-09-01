بعد مباراة الشباب .. الاتحاد غير مقنع والشمراني بمرحلة النضج

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشباب منافسات الموسم الرياضي الجديد بأفضل شكل ممكن، بعدما نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدف نظيف؛ ما ساهم في توجيه انتقادات لأداء العميد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وتُعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الشباب ليست الأولى، حيث خسر مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز أمام الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، وتعادل مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.

وعلق الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، على مباراة الشباب والعميد قائلًا: “بعد ثلاث مباريات لعبها الاتحاد ولم يظهر فيها بالمستوى المطلوب، يجب على رامون دياز أن يغير من طريقة لعبه وبعض قناعاته”.

وتابع تصريحاته عن مباراة الشباب والعميد لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “تبرير مدرب الاتحاد دياز بعد إخراج فيلانويفا غير مقنع، وجود كارلوس وهو واقف أفضل من الـ7 محترفين الأجانب مع كامل احترامي لهم”.

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي تركي الغامدي: “برأيي مدرب الشباب سوماديكا نجح بامتياز في مباراة اليوم أمام الاتحاد، وظهور الفريق الأول كان يتميز بانضباط كبير داخل الملعب”.

وتابع الغامدي تصريحاته الإذاعية عن مباراة الشباب والاتحاد قائلًا: “ناصر الشمراني وصل إلى مرحلة النضج، وهو لديه هدف وهو تحقيق لقب هداف الدوري ومعادلة رقم الكابتن ماجد عبدالله”.

وانتهت مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليث بهدف نظيف سجله ناصر الشمراني في الدقيقة 80.