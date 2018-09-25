بعد مباراة النصر ضد التعاون .. حمدالله يُحقق انطلاقة مثالية

المواطن - مروة نبيل

ظهر المغربي عبد الرزاق حمدالله بمستوى مميز في مباراة النصر ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل انطلاقته الرائعة مع العالمي.

وقاد عبد الرزاق حمدالله الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، للفوز في مباراة النصر ضد التعاون بالجولة الرابعة، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 75، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة ويتقاسم صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال.

وساهم عبد الرزاق حمدالله في تسجيل 3 أهداف خلال أول مباراتين خاضهما مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث صنع هدفين، وأحرز هدفًا في مباراة النصر ضد التعاون الأخيرة.

ويتفوق البرازيلي غابرييل ماركينيوس فقط على المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث ساهم في إحراز 4 أهداف خلال أول مباراتين له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موسم 2011/ 2012.

ويأمل المغربي عبد الرزاق حمدالله أن يكون هدفه في مباراة النصر ضد التعاون الأخيرة، بمثابة الفأل الحسن عليه، وأن يستمر في التسجيل خلال مواجهات العالمي المقبلة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الرابعة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد سكر القصيم عند 5 نقاط.