بعد مباراة الهلال والباطن .. جوميز يقترب من رقم ويسلي

المواطن - مروة نبيل

تألق الفرنسي بافيتيمبي جوميز بشكل لافت خلال مباراة الهلال والباطن ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن فيصل للمحترفين، التي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين في مباراة الهلال والباطن بجولة الوطن، حيث أحرز هدف الزعيم الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يُعزز تقدمه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز رصيده إلى 3 أهداف في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد هدفيه في مباراة الهلال والباطن بجولة الوطن، ليقترب من معادلة رقم البرازيلي ويسلي نجم الزعيم السابق.

وسجل البرازيلي ويسلي 4 أهداف كصاحب أكبر عدد من الأهداف خلال أول 3 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح بافيتيمبي جوميز على بُعد هدف واحد فقط بعد مباراة الهلال والباطن بجولة الوطن.

وقادت ثنائية الفرنسي بافيتيمبي جوميز في مباراة الهلال والباطن بجولة الوطن، الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وأهدى الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز الفوز في مباراة الهلال والباطن بجولة الوطن إلى جماهير الأزرق، كما أعرب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادته بتسجيل أول ثنائية في ملعب الفريق.