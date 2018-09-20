بعد هدفه في الفتح .. آل الشيخ يُشيد بنجم الشباب

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بالبرازيلي أرثر كايكي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد مستواه المميز في مباراة الفتح المُقامة الآن.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كايكي كان اختياري له في بيراميدز في محله وعندما طلب الأعزاء في نادي الشباب خدماته لم أتردد وهذا هو بأهدافه الجميلة”.

وتُقام الآن مباراة الشباب والفتح على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقدم أرثر كايكي بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية اللقاء، إلا أن النموذجي أدرك التعادل عن طريق ماتياس جراي في الدقيقة 26.

وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي أرثر كايكي بداية الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يعلن رحيله إلى الشباب لمدة 3 سنوات.