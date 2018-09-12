بعد واقعة وفاة طفل بسطح مستشفى بالرياض.. تحذير للآباء والأمهات

المواطن - الرياض

علق الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الأربعاء، على اصطحاب الوالدين أطفالهم إلى المستشفيات وتركهم دون رعاية، بعد العثور على طفل متوفى فوق سطح مستشفى بالرياض.

وقال النمر: تصرف خاطئ، أن يأتي الأب والأم إلى المستشفى مع أطفالهم، ويتركونهم دون رعاية.

وأضاف: بعد اصطحاب الوالدين أبنائهما يصبح الوضع كالتالي: الأب في عيادة الأسنان، الأم في عيادة الباطنية، والأطفال يلعبون وحدهم في مصاعد المستشفى، وهناك موقفٌ مشهود.

يذكر أنه تم العثور على طفل يبلغ 5 أعوام من العمر متوفى فوق سطح مستشفى في الرياض، حيث كان برفقة والدته.

وعبر وسم “وفاة طفل بسطح مستشفى”، كُشفت تفاصيل صادمة، حيث زعم البعض أن الطفل كان برفقة والدته بالمستشفى مساء أمس قبل أن يختفي عن الأنظار.

وقال آخرون: إن بعد 4 ساعات من البحث عن الطفل تم العثور على جثته أعلى سطح المستشفى، ولا أحد يعلم السبب، فيما أكد مغردون أن الجهات المعنية تحقق في الواقعة.

وتساءل مغردون كيف لطفل بعمر 5 سنوات أن يصل إلى سطح مستشفى، متعجبين أين حراس الأمن وأنظمة الأمان، قائلين: “هل يعقل أن الموت يكون مصير طفل يضيع من أهله وفي منشأة طبية؟!”.

وطالب المتابعون بفتح الكاميرات ومعاقبة حراس الأمن وعمال النظافة ومدير المستشفي، مع إجراء تحقيق مع الممرضين والممرضات المتواجدين في المستشفى في هذا الوقت.