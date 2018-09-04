بعد 9 سنوات من الانتظار.. حاجة باكستانية تضع توأماً في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

بعد 9 سنوات من الانتظار والأمل بسبب عقم ثانوي، أكملت حاجة باكستانیة فرحتها بعد أداء فريضة الحج بولادة توأم في مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة والأطفال، حیث قام الفريق الطبي بإجراء عملیة قیصرية لها أسفرت عن ولادة طفل وطفلة بصحة جیدة أسمتهما “حرم وهزار”.

وقد شاركت إدارة المستشفى والطاقم الطبي فرحة والدي الطفلین بالتبريكات وتقديم الهدايا لهما، متمنین لهما ولطفلیهما دوام الصحة والعافیة.

يأتي ذلك ضمن باكورة من الأعمال والخدمات الطبیة التي تقوم بها وزارة الصحة بالمملكة العربیة السعودية في جمیع مستشفیاتها ومراكزها لخدمة ضیوف الرحمن، وذلك تنفیذاً لتوجیهات القیادة الرشیدة في بلد الحرمین الشريفین.