بعزيمة الرجال.. حرس الحدود يحبط تهريب قرابة طن حشيش ويطيح بـ46 مهربًا

المواطن - جازان

نجح رجال حرس الحدود في إحباط تهريب قرابة طن من الحشيش المخدر وضبط المتورطين في العمليات خلال شهر واحد في المناطق الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم خلال شهر ذي الحجة من عام ١٤٣٩هـ إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ٩٤٣ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم ٤٦ شخصاً ، بينهم ٢٢ يمنياً و١٧ إثيوبياً و ٤ سعوديين و٢ من الجنسية الصومالية وشخص واحد من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبينًا أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها كائناً من كان.

