بعيدًا عن العيون.. الهلال يواجه الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة نظيره الفيصلي وديًّا، مساء يوم غد، بمقر النادي.

وأعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباراة الزعيم والفيصلي الودية، ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، وذلك برغبة مشتركة من الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُلاقي الفيصلي فريق النصر.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد بدأ منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، فيما تعادل الفيصلي إيجابيًّا مع الباطن بهدفين لكل فريق.