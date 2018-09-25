بـ3 لمسات أمام الفتح.. الشلهوب يصنع الفارق

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من قلة عدد دقائق مشاركة محمد الشلهوب في مباراة الهلال والفتح، إلا أنه كان مؤثرًا وصنع هدف الفوز، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ثلاث نقاط غالية.

ولمس محمد الشلهوب الكرة 3 مرات فقط خلال مباراة الهلال والفتح في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إحداها كانت صناعته لهدف الفوز.

وشارك النجم محمد الشلهوب في الدقيقة 90 من أحداث مباراة الهلال والفتح، بدلًا من الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، حينما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتمكن قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، محمد الشلهوب من صناعة الفارق خلال الدقائق القليلة التي لعبها أمام الفتح، حيث صنع هدف الفوز الذي سجله جيلمين ريفاس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه على الفتح في الجولة الرابعة، ليحتل صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.