بكاء جماعي في قناة 24 الرياضية عقب وفاة خالد قاضي

المواطن - محمد سمعه
انتابت حالة من البكاء جميع المتواجدين في استوديو برنامج “الحصاد الرياضي” والمذاع على قناة 24 الرياضية بعد وفاة الإعلامي خالد قاضي بالأمس.
وكان الإعلامي خالد قاضي تُوفي بالأمس بعد صراع طويل مع المرض.
وبكى مقدم البرنامج محمد الشهراني رفقة الناقد الرياضي حسن عبد القادر، حيث غادر الأخير استوديو الحلقة باكيًا عند الحديث عن الإعلامي خالد قاضي.
وحرص سمو الأمير خالد بن عبدالله على مواساة أسرة الراحل خالد قاضي في المستشفى بعد إعلان خبر وفاته.
اللهم أرحم وأغفر لعبدك #خالد_قاضي ..
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان#الحصاد_الرياضي#خالد_قاضي#خالد_قاضي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/dIpCX4OsID
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 15, 2018
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