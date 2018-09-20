بلجيكا تخطف المركز الأول من بطل العالم .. تعرّف على أفضل 10 منتخبات

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم في احتلال المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر سبتمبر حيث خطف المركز الأول من المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018.

وجاء منتخب بلجيكا في المركز الأول برصيد 1729، بينما جاء منتخب فرنسا في المركز الثاني برصيد 1729 نقطة ولكن فارق النقاط الكلي لصالح منتخب بلجيكا بفارق 13 نقطة.

أما المنتخب البرازيلي فجاء في المركز الثالث برصيد 1663 نقطة، بينما احتل منتخب كرواتيا وصيف مونديال روسيا المركز الرابع برصيد 1634 نقطة.

بينما احتل منتخب الأوروغواي المركز الخامس برصيد 1632 نقطة، أما المنتخب الإنجليزي والمنتخب البرتغالي فتواجدا في المركز السادس والسابع في تصنيف فيفا عن شهر سبتمبر.

وتواجد المنتخب السويسري في المركز الثامن برصيد 1598 نقطة، أما منتخب إسبانيا فجاء في المركز التاسع برصيد 1597 نقطة.

واحتل المنتخب الدنماركي المركز العاشر برصيد 1581 نقطة.