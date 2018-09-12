بلجيكا تعزف سيمفونية المتعة .. وإسبانيا تقصف وصيف المونديال بسداسية

المواطن - محمد سمعه

فاز المنتخب البلجيكي على منتخب أيسلندا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسعى منتخب بلجيكا تحت قيادة مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز لتحقيق الفوز، وذلك من أجل المنافسة بقوة على البطولة.

وظل المنتخب البلجيكي يضغط بقوة في الشوط الأول حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب إدين هازارد في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء.

ثم أضاف روميلو لوكاكو بعد ذلك الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي في الدقيقة الحادية والثلاثين بطريقة أكثر من رائعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني استمر ضغط المنتخب البلجيكي حتى تمكن اللاعب روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له في الدقيقة الحادية والثمانين.

وفي مباراة أخرى نجح منتخب إسبانيا في الفوز على منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 بسداسية دون رد.

سجل المنتخب الإسباني ثلاثة أهداف في الشوط الأول، عبر كل من ساول نيغويز وماركو أسينسيو في الدقيقتين الـ24 والـ33، ثم سجل لاعب كرواتيا نيكولا كالينيتش هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة الـ35.

وفي الشوط الثاني، تراجع المنتخب الكرواتي بشكل غريب مما أعطى الفرصة للمنتخب الإسباني للتألق وتسجيل 3 أهداف أخرى، عبر كل من رودريغز وسيرخيو راموس وإيسكو في الدقائق الـ49 والـ57 والـ70.