بلدي الشرقية للمحلات التجارية: حددوا نوع المخالفات

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

أصدر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية قرارًا بالإجماع يشدد على أهمية تحديد نوع المخالفات بملصقات البلديات على المحلات التجارية.

وقال المطالب بالقرار عضو المجلس البلدي ناصر آل الشيخ: إن التعريف بنوع المخالفة يأتي من منطلق الشفافية، وهو من أبسط حقوق المستهلك، لكي يعرف طبيعة المخالفة إن كانت صحية أو إدارية كانتهاء رخصة المحل على سبيل المثال، أيضًا يأتي القرار لمصلحة صاحب المنشأة؛ حيث غالبًا ما يحجم المستهلكون عن الإقبال لدى المحلات التجارية التي عليها شعار مخالفة من البلدية باعتقادهم أن المخالفة تتعلق بالغذاء في الوقت الذي يكون السبب مخالفة إدارية بعيدة كليًّا عن صحة المستهلك، ومن هنا تأتي أهمية القرار لتوعية المستهلك وحماية صاحب المنشأة في آنٍ واحد.

وأبدى آل الشيخ امتنانه لكافة أعضاء المجلس البلدي على تأييدهم وإصدارهم للقرار الذي يأمل أن يتم تطبيقه في المستقبل القريب، مشددًا على حرص أمانة المنطقة الشرقية على دعم جميع القرارات التي يصدرها المجلس البلدي لخدمة أهالي حاضرة الدمام.