بلد تحب تسافر له .. مكة والدنيا مطر أعلى سقف الأماني

المواطن - سعد البحيري

عبر العديد من المواطنين عن اعتزازهم بالانتماء إلى مملكة الخير مؤكدين أنهم مهما سافروا إلى الخارج تظل قلوبهم معلقة بالمملكة أرض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي.

وأطلق المغردون وسمًا بعنوان “بلد تحب تسافر له” عبروا فيه عن أمنياتهم للسفر داخل وخارج المملكة وجاءت الردود متباينة بطبيعة الحال.

“أم الدنيا المحروسة .. مصر درسنا وعشنا فيها واستثمرنا استثمارات بسيطة على قدنا فيها وما زلنا نحبها ونحب نيلها وناسها وندعو لأهلها بالخير” هكذا علق أحمد الناقي على الوسم.

أما خالد التميمي فقد علق على الوسم بالقول: ” مكة والدنيا مطر هذه اللحظة في أعلى سقف الأماني” وقام بمشاركة مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على الكعبة المشرفة.

بدوره قال ” إبراهيم” :” الذين يسافرون يتغيرون.. تتغير نظرتهم للحياة.. تتغير فكرتهم عن الرفاهية.. عن رائحة الهواء.. عن معنى الراحة”.

أما صاحبة حساب درب مسقط فقالت: “فلسطين داري ودرب انتصاري.. أتمنى أسافر إلى فلسطين وأن أصلي في المسجد الأقصى.. هل ستتحقق هذه الأمنية؟!!!!”

وعبر عبدالله العدواني عن حبه لمدينة أبها بقوله : ” دعاني نحو أبها ما دعاني …. فليس لغيرها في القلب ثان”.

في حين قال “أبو عبدالله” :”لو خيّروني بالمدائنِ كُلِّها … لاخترتُ في دارِ الحبيبِ حياتي .. يا رب أرجوها مدينةُ مسكني واقبض بها روحي وضُمَّ رفاتي”.

بدورها قالت عبير:” والله ثم والله لو أروح لآخر الدنيا تبقى الرياض والسعودية كلها عيني ربي يحميها”

أما “إيف” فقالت :” مكة وخاصة خلال شهر رمضان أحس بروحانية وشعور لا يوصف”.