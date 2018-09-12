بلقروي الرائد بعيد بأمر الطبيب

المواطن - محمد سمعة

لا يزال المدافع الجزائري هشام بلقروي لاعب نادي الرائد بعيدًا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بسبب الإصابة.

ويخضع بلقروي حاليًا لمرحلة تأهيلية للشفاء من إصابته والتي تعرض لها في القدم تحت إشراف من طبيب الفريق الأول.

وشارك جميع لاعبي الفريق الأول في تدريبات نادي الرائد وفي التقسيمة والتي أعدها المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، ما عدا بلقروي والذي يُسابق الزمن للتخلص من إصابته.

يذكر أن نادي الرائد يستعد في الفترة الحالية لمواجهة نادي الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الرائد تعادل في الجولة الأولى مع الاتفاق بهدف لكل فريق، حيث سجل محمد مرزوق الكويكبي للاتفاق وتعادل للرائد اللاعب صالح الشهري.