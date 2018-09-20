بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2018 .. تيفو الهلاليين Special Gift

المواطن - محمد سمعه

جهَّز مشجعو نادي الهلال تيفو مميزاً وذلك من أجل إظهاره في مباراة الهلال ضد نادي الباطن اليوم في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك احتفالاً بالذكرى ال88 لتأسيس المملكة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن أن الجولة الثالثة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان سيتم تسميتها باسم جولة الوطن؛ وذلك بمناسبة حلول الذكرى ال88 لتأسيس المملكة.

ويسعى نادي الهلال اليوم إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري ومطاردة نادي النصر المتصدر حاليًا وذلك بعد فوزه بالأمس على حساب نادي القادسية بثلاثية دون رد، سجلها اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وكان الهلال قد فاز في الجولة الثانية على حساب نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف.