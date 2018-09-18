بمناسبة اليوم الوطني الـ88 .. المدرجات بالمجان في مباراة التعاون والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، اليوم، عن أن المدرجات ستُفتح بالمجان للجماهير في مباراة الاتحاد والمقرر إقامتها في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن مباراة التعاون والاتحاد تُقام يوم الخميس المقبل الموافق الـ20 من سبتمبر الجاري.

ولن تكون مباراة التعاون والاتحاد الوحيدة بالمجان للجماهير، حيث ستُفتح المدرجات بالمجان في مباراة الوحدة والرائد والمقرر إقامتها يوم السبت في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التعاون تعادل مع الحزم في الجولة الثانية بهدف لكل فريق، وتعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.