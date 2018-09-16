بمناسبة اليوم الوطني 88 .. دخول الجماهير بالمجان لمباراة الوحدة والرائد

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة، برئاسة حاتم خيمي، عن دخول الجماهير بالمجان في مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام الرائد، بمناسبة اليوم الوطني 88.

ووجه حاتم خيمي الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ على موافقته بفتح الملعب بالمجان بمناسبة اليوم الوطني 88 أمام فريق الرائد.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الوحدة والرائد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل مسؤولو نادي الوحدة حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة الرائد المقبلة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم في هذا اللقاء الهام، خاصة أن الدخول سيكون مجانًا بمناسبة اليوم الوطني 88.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سلبيًّا أمام الحزم والوحدة في أول جولتين من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.