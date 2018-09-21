بنك الكويت المركزي يتزين بالأخضر وصور القيادة

بنك الكويت المركزي يتزين بالأخضر وصور القيادة

2018/09/21
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1835
0
طباعة
المواطن - الرياض

تزين بنك الكويت المركزي باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان (أيده الله).

يأتي ذلك في إطار احتفالات الكويت باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، في مشهد يعكس أواصر الصداقة والمحبة والأخوة بين البلدين.

وكانت أبراج الكويت قد تزينت أيضًا بأعلام المملكة، وكذلك أهدت وزارة الإعلام الكويتية للمملكة قيادة وشعبًا، مقطع بعنوان “عزكم عزنا”، للفنان عبدالله الرويشد.

 

 

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :