بنك الكويت المركزي يتزين بالأخضر وصور القيادة

المواطن - الرياض

تزين بنك الكويت المركزي باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان (أيده الله).

يأتي ذلك في إطار احتفالات الكويت باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، في مشهد يعكس أواصر الصداقة والمحبة والأخوة بين البلدين.

وكانت أبراج الكويت قد تزينت أيضًا بأعلام المملكة، وكذلك أهدت وزارة الإعلام الكويتية للمملكة قيادة وشعبًا، مقطع بعنوان “عزكم عزنا”، للفنان عبدالله الرويشد.

فيديو / بنك #الكويت المركزي يتزين بصور القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي88 🇰🇼🇸🇦 pic.twitter.com/ymsfUAjqep — المجلس (@Almajlliss) September 21, 2018