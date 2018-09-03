بنوك قطر تختنق في تركيا والدوحة تبيع الأخضر واليابس

المواطن - الرياض

كشفت أرقامٌ المعاناة الكبيرة التي تعانيها بنوك قطر في تركيا واختناقها بسبب معاناة الاقتصاد هناك من أزمة انهيار الليرة.

وخسر بنك قطر الوطني 8 مليارات ريال قطري، فيما خسر بنك الدوحة نسبة كبيرة من استثماراته وتراجع تصنيفه الائتماني.

أما البنك التجاري القطري فخسر 70% من قيمة استثماراته، كما قرر بنك قطر الأول بيع استثماراته بأقل من قيمته وبالتقسيط، وأيضًا خسر مصرف قطر الإسلامي 500 مليون دولار.

انهيار الاقتصاد التركي:

ويأتي هذا وسط انهيار اقتصاد دولة رجب طيب أردوغان، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى نسبة 19.75%، ودفعت الضغوط على البنك المركزي التركي إلى رفع معدلات الفائدة.

وفي سياق متصل، بلغت معدلات التضخم في تركيا إلى 18%، وارتفعت كلفة النقل إلى 27.13%، ولم يسلم المتداولون على العملة التركية، حيث خسرت الليرة 2% مقابل الدولار، وذلك بحسب أرقام مكتب الإحصاء التركي.

مزيد من الخسائر في الدوحة:

وفي الدوحة، تسببت أزمة نقص السيولة المالية التي تعصف بالاقتصاد القطري في إجبارها على بيع الأصول الزراعية لشركة “حصاد أستراليا” التابعة لجهاز قطر للاستثمار مقابل 300 مليون دولار.

وهي ليست الخسارة الأولى للدوحة منذ أزمتها مع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، حيث تخارجت بعض البنوك العالمية من قطر وأغلقت شركات كبرى.