بني ياس يُجهز الاتحاد لمباراة القادسية

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره بني ياس الإماراتي، مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي المُقام حاليًا في مدينة أبو ظبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قد دخل معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الاثنين الماضي، استعدادًا لمنافسات العميد المقبلة في البطولات المختلفة التي يُشارك فيها الموسم الرياضي الحالي.

ويسعى المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتجربة اللاعبين وتطبيق التكتيك الذي سيعتمد عليه في المباريات المقبلة خلال مواجهة بني ياس الودية؛ أملًا في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطريق الصحيح، خاصة أن البداية لم تكن موفقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الجوهرة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الحالي بخسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع الوصل الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه السلبية، وخسر أمام الشباب بهدف دون رد، في أولى مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.