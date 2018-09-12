بوتيا يعود لتدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان ألبرتو بوتيا، قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الفيصلي، حيث لم يستطع استكمال اللقاء، وخرج في الشوط الثاني.

وخضع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا لبرنامج تأهيلي وتدريبات لياقية خلال الأيام الماضية، قبل أن يُشارك في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمباراة الهلال والرائد في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد من ركلة جزاء.