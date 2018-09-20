بوتين يستعرض بكلاشنيكوف إلى أبعد مسافة ممكنة

المواطن - متابعة

استعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، مهاراته في الرماية باختباره بندقية قنص جديدة من نوع كلاشنيكوف أطلق منها بضع رصاصات، أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وارتدى بوتين نظارات واقية، وسماعات حامية للأذنين من الضجيج، وصوب بدقة على الهدف من منظار البندقية الفضية اللون، قبل أن يطلق الرصاصة تلو الأخرى في ميدان الرماية التابع لشركة كلاشنيكوف خارج موسكو.

ونقلت “فرانس برس” عن التلفزيون إن “الهدف وُضع عملياً في أبعد مسافة ممكنة”، مضيفاً أن بوتين بدا وكأنه يضغط على الزناد بينما هو يحبس أنفاسه ويراقب نبضات قلبه، كما يفعل القناصة المحترفون الذين يفترض بهم أن يضغطوا على الزناد أثناء الفاصل الزمني بين نبضة وأخرى.

وذكرت القناة التلفزيونية أن الرئيس الروسي “أطلق النار 5 مرات، وأصاب الهدف في أكثر من نصفها”.