بورصة باكستان تخسر 354 نقطة عند الإقفال

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.85 % أي ما يعادل 354 نقطة، وأقفل عند مستوى 41266 نقطة.

وبلغت كمية التداول 97344430 سهماً نفذت في 340 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 80 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 242 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.

وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وشركات المواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.