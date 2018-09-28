بولندي وويلزي يُديران مباراتي الدوري اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حُكام مباراتي اليوم في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيُدير مباراة الفيحاء والقادسية اليوم، الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، ويُساعده توماس ليستكوز ومارسين بونك، والحكم الرابع البحريني إسماعيل حبيب، وسيكون الأوزبكستاني رافشان إيرماتوف حكمًا للفيديو.

ويستضيف الفيحاء نظيره القادسية، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويتذيل الفريق البرتقالي جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يحتل الفريق القدساوي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وسيقود الحكم الويلزي سايمون لي إيفانز مباراة الرائد والشباب اليوم، ويُساعده دانييل وارنمارك وجوناثان براينت، والبحريني جمال علي الحكم الرابع، وحكم الفيديو؛ التشيكي كارل هروبس.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد، على استاد مدينة الملك عبد الله، ويقع الليوث في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الرائد المركز الـ13 بنقطة واحدة.